CNN: власти США опасаются, что саммит НАТО в Турции не пройдет гладко

Трамп в ярости: США боятся, что саммит НАТО в Анкаре пройдет не слишком гладко CNN: власти США опасаются, что саммит НАТО в Турции не пройдет гладко

Москва7 июл Вести.Американские власти опасаются, что саммит стран НАТО в Турции может пройти не слишком гладко. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что весной президент США Дональд Трамп был в ярости, когда другие члены альянса отказались присоединиться к его военной операции в Иране и грозил на треть сократить американское военное присутствие в странах Европы.

Также Трамп угрожал захватить Гренландию и проявлял уважение к президенту России Владимиру Путину, что также вызывает недовольство европейских властей, подчеркивает издание.

На этой неделе президент направляется в Турцию на долгожданный саммит НАТО, и его ярость — и угрозы — создают напряжение в 77-летнем альянсе… В ходе обеспокоенных частных разговоров на прошлой неделе многие чиновники заявили, что не могут быть уверены в том, что саммит пройдет гладко, учитывая скверное настроение президента говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что страны НАТО заключат оборонные контракты на десятки миллиардов долларов с европейскими и американскими компаниями на саммите в Анкаре.