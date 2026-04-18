Замгенсека НАТО: прошло время, когда мы полагались на США

Москва18 апр Вести.Прошло время, когда НАТО могло полагаться на то, что США будут выполнять всю тяжелую работу по обеспечению безопасности альянса, заявила заместитель генсекретаря НАТО Радмила Шекеринская.

В июле в Анкаре состоится саммит лидеров НАТО.

Если мы что и хотим увидеть после саммита альянса в Анкаре, так это усиление наших европейских членов и Канады цитирует РИА Новости заявление Радмилы Шекеринской в ходе выступления в рамках пятого Антальского дипломатического форума

По ее словам, в настоящий момент большинство европейских членов НАТО имеют достаточно средств, чтобы повысить свою роль в обеспечении безопасности блока. А времена, когда они могли просто рассчитывать на то, что всю тяжелую работу выполнят США, прошли.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе пригрозил вывести Соединенные Штаты из альянса из-за отказа европейских стран-членов направить корабли для разблокировки Ормузского пролива вблизи Ирана.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил государственному информационному агентству Anadolu, что союзники долгое время считали критику Трампа риторикой, но теперь планируют действия с учетом возможности сокращения участия США и наращивания собственных оборонительных возможностей.