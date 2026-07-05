Москва5 июлВести.Для Европы закончилось время, когда она могла перепоручить США ответственность за свою безопасность. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон лер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявили в совместной статье для журнала Economist накануне саммита Североатлантического альянса в Анкаре.
Европа в НАТО стала чрезмерно полагаться на Америку в случае, если ее безопасности что-то будет угрожать. Но существование Североатлантического альянса в будущем ничем не гарантировано, добавил 5 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершенаотметили Рютте и фон дер Ляйен
После военной кампании Израиля и США против Ирана президент США Дональд Трамп выразил явное недовольство своими союзниками по военному объединению. Он просил союзников по НАТО прислать корабли для разблокировки Ормузского пролива. ФРГ, Испания и Франция ответили категорическим отказом, Великобритания выразила согласие, по мнению Трампа, слишком поздно. Хозяин Овального кабинета в Белом доме пообещал союзникам запомнить их трусливую позицию.
Трамп и до этого был недоволен низкими, по его словам, расходами союзников на оборону. После кампании против Ирана он не исключил выхода Вашингтона из натовского соглашения по обороне.
Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре. В Турции раскрыли основные темы обсуждения на саммите. На нем будет обсуждаться ситуация для Альянса на восточном фланге, конфликт на Украине, а также отношения стран НАТО с Россией. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что итоговый документ саммита НАТО не будет накладывать обязательства какой-либо финансовой помощи Украине на участников военного альянса.