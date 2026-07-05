Главы НАТО и ЕК: прошло время, когда Европа отдавала США оборону на аутсорсинг

Эпоха аутсорсинга США в обороне для Европы прошла, заявили Рютте и фон дер Ляйен Главы НАТО и ЕК: прошло время, когда Европа отдавала США оборону на аутсорсинг

Москва5 июл Вести.Для Европы закончилось время, когда она могла перепоручить США ответственность за свою безопасность. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон лер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявили в совместной статье для журнала Economist накануне саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

Европа в НАТО стала чрезмерно полагаться на Америку в случае, если ее безопасности что-то будет угрожать. Но существование Североатлантического альянса в будущем ничем не гарантировано, добавил 5 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена отметили Рютте и фон дер Ляйен

После военной кампании Израиля и США против Ирана президент США Дональд Трамп выразил явное недовольство своими союзниками по военному объединению. Он просил союзников по НАТО прислать корабли для разблокировки Ормузского пролива. ФРГ, Испания и Франция ответили категорическим отказом, Великобритания выразила согласие, по мнению Трампа, слишком поздно. Хозяин Овального кабинета в Белом доме пообещал союзникам запомнить их трусливую позицию.

Трамп и до этого был недоволен низкими, по его словам, расходами союзников на оборону. После кампании против Ирана он не исключил выхода Вашингтона из натовского соглашения по обороне.

Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре. В Турции раскрыли основные темы обсуждения на саммите. На нем будет обсуждаться ситуация для Альянса на восточном фланге, конфликт на Украине, а также отношения стран НАТО с Россией. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что итоговый документ саммита НАТО не будет накладывать обязательства какой-либо финансовой помощи Украине на участников военного альянса.