Гринкевич призвал ЕС заниматься своей безопасностью, а не надеяться на США

Гринкевич: ЕС должен заниматься своей безопасностью, а не полагаться на США Гринкевич призвал ЕС заниматься своей безопасностью, а не надеяться на США

Москва10 июн Вести.Странам Европы нужно уделять больше внимания собственным возможностям в сфере безопасности так как Соединенные Штаты не будут столь активны в этом, как ранее. Таким мнением в интервью Радио и телевидению Сербии поделился главком Объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Что касается европейской безопасности, то Соединенные Штаты не будут принимать в этом столь активное участие. Европа должна делать больше отметил он

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что странам НАТО и европейским союзникам США предстоит принять ряд важных решений. По его словам, американские союзники в Европе слишком долго игнорировали призывы Вашингтона нарастить военные бюджеты. Хегсет также подчеркнул, что США больше не намерены субсидировать оборону богатых стран. Вашингтону, по его словам, нужны партнеры, а не протектораты.