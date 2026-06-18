Москва18 июн Вести.Представители стран Североатлантического альянса испытывают тревогу и раздражение из-за заявлений властей Соединенных Штатов о том, что Вашингтон пересматривает размещение своих сил. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, несмотря на то что пересмотр военной стратегии Вашингтона готовился давно, способ его объявления вызвал недовольство у некоторых стран.

Смесь беспокойства, раздражения и принятия так другой собеседник описан настроения, царящие среди представителей стран НАТО

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет призвал НАТО вновь стать "жестким военным альянсом" с реальными боевыми возможностями.

Он ранее также отметил, что странам альянса и европейским союзникам США предстоит принять ряд важных решений. Хегсет подчеркнул, что союзники Вашингтона в Европе слишком долго не прислушивались к просьбам Штатов увеличить военные расходы.