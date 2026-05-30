Москва30 маяВести.Странам НАТО и европейским союзникам США предстоит принять ряд важных решений, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на международном форуме по безопасности в Сингапуре.
Союзники Вашингтона в Европе слишком долго не прислушивались к просьбам США увеличить военные расходы, отметил Хегсет.
Глава Пентагона добавил, что США больше не намерены субсидировать оборону богатых стран. Вашингтону нужны партнеры, а не протектораты.
Хегсет сообщил также, что США привержены развитию военно-технического сотрудничества с Индией и совместному производству вооружений.