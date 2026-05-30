Москва30 мая Вести.США больше не намерены субсидировать оборону богатых государств, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на международном форуме по безопасности в Сингапуре.

США нужны союзы, которые построены на общей ответственности, а не на зависимости, отметил Хегсет.

Эпоха, когда США субсидировали оборону богатых стран, прошла. Нам нужны партнеры, а не протектораты подчеркнул Хегсет

При этом Вашингтон намерен поддерживать с Пекином стабильные и мирные отношения, однако выступать с позиции силы, пояснил глава Пентагона.

Хегсет заявил ранее, что США продолжат в 2027 году курс на увеличение численности американской армии.