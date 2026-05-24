Шеф Пентагона Хегсет: США намерены увеличить численность армии в 2027 году

США планируют увеличить численность армии в 2027 году Шеф Пентагона Хегсет: США намерены увеличить численность армии в 2027 году

Москва24 мая Вести.США планируют продолжить курс на расширение численности Вооруженных сил (ВС) в 2027 году.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, чьи слова передает РИА Новости.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в следующем году американская армия станет более многочисленной за счет реализации планов по увеличению личного состава.

Хегсет также отметил, что по итогам текущего 2026 года задачи по привлечению рекрутов были выполнены министерством в полном объеме.

Ранее сообщалось, что ВС США в целях пополнения рядов сухопутных войск решили изменить возрастной порог, а также упростить набор новобранцев, осужденных за хранение марихуаны.