Москва18 июн Вести.Глава Министерства войны США Пит Хегсет в четверг призвал НАТО вновь стать "жестким военным альянсом" с реальными боевыми возможностями. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте в Брюсселе.

По его словам, альянс должен взять на себя главенствующую роль в обеспечении безопасности Европы.

НАТО 3.0 — это модель, которая должна вернуться к созданию настоящего жесткого военного альянса, обладающего реальными военными возможностями и способностями к сдерживанию сказал Хегсет

Глава Пентагона назвал американский проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год "посланием для мира" о том, что США также инвестируют в оборону.

Ранее ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) Артур Демчук заявил в интервью ИС "Вести", что США выгодно продолжение военных действий на Украине, чтобы измотать Россию, а после завершения конфликта восстановить экономические отношения с РФ на более выгодных для себя условиях.