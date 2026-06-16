Москва16 июн Вести.США выгодно продолжение военных действий на Украине, чтобы измотать Россию, а после завершения конфликта восстановить экономические отношения с РФ на более выгодных для себя условиях. Об этом ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) Артур Демчук заявил в интервью ИС "Вести".

Россия остается стратегическим соперником для США, поэтому продолжение вооруженного конфликта на Украине косвенно приносит им выгоду, отметил эксперт.

Мир, естественно, нужен Соединенным Штатам для того, чтобы можно было возобновить торговые и экономические отношения. Собственно, американский капитал мог зайти обратно и в Россию, и на Украину… Продолжение военных действий косвенно выгодно и для Соединенных Штатов, которые оружие поставляют НАТО, и оно потом идет на Украину. И, соответственно, изматывание всячески России, чтобы после конфликта уже экономические отношения восстанавливать на более выгодных для себя условиях объяснил Демчук

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен сосредоточиться на украинском кризисе после урегулирования ближневосточного конфликта.