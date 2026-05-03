Москва3 мая Вести.Несмотря на открытое заявление президента США Дональда Трампа о военном поражении Украины, Киев искусственно продолжает затягивать конфликт. Об этом заявил ИС "Вести" доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

По его словам, киевский режим старается эскалировать ситуацию, максимально затягивая конфликт, чтобы выторговать себе более удачную переговорную позицию.

Президент США Дональд Трамп совершенно четко, в свойственной себе куртуазной манере сформулировал эту ситуацию, объявив военное поражение Украины состоявшимся. И предполагаю, что и Украина, имеется в виду Зеленский и гопкомпания, это прекрасно понимают, и его европейские хозяева прекрасно это понимают. Другой вопрос в том, зачем они, не жалея остатков украинских ВСУ, стараются эскалировать ситуацию, максимально затягивая конфликт? Как им кажется, чтобы "выдарить" себе попрочнее переговорную позицию, но не более того. Они готовы тратить дополнительные ресурсы, чтобы выиграть это время. Но не сильно у них это получается