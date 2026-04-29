Москва29 апр Вести.Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме относительно текущей ситуации в зонах двух крупнейших конфликтов заявил, что Украина потерпела поражение в военном плане. Так американский лидер отметил на вопрос о том, какое противостояние завершится раньше — на Украине или в Иране. При этом, вероятно, он оговорился, перепутав Украину с Ираном, о котором шла речь сразу после высказывания.

Я не знаю. Возможно, они завершатся примерно в одно время. Думаю, Украина в военном отношении потерпела поражение сказал Трамп

Последующие аргументы президента указывают на то, что в своих рассуждениях он, вероятно, имел в виду Иран. Говоря о катастрофических для страны последствиях, американский лидер сослался на данные о состоянии военно-морских сил, что не применимо к Украине, не обладающей сопоставимым флотом.

В военном отношении взгляните на их флот. При численности в 159 кораблей на данный момент все они находятся под водой добавил Трамп

Ранее в среду американский лидер и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, где обсудили украинский кризис.