Москва16 июнВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что после снижения напряженности вокруг Ирана основное внимание Вашингтона будет сосредоточено на украинском конфликте. Об этом он сообщил во время встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
По словам американского лидера, ранее приоритетом для США был иранский вопрос, однако теперь акценты смещаются.
Теперь особое внимание будет уделено Украине... сейчас мы будем смотреть туда. Мы были сосредоточены на Иране, который теперь будет на (втором - прим. ред.) планесказал Трамп
Ранее он подтвердил, что Вашингтон и Тегеран подпишут соглашение 19 июня.