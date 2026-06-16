Трамп сообщил, что Вашингтон теперь сосредоточится на Украине

Трамп заявил о смещении внимания США с Ирана на Украину Трамп сообщил, что Вашингтон теперь сосредоточится на Украине

Москва16 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что после снижения напряженности вокруг Ирана основное внимание Вашингтона будет сосредоточено на украинском конфликте. Об этом он сообщил во время встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

По словам американского лидера, ранее приоритетом для США был иранский вопрос, однако теперь акценты смещаются.

Теперь особое внимание будет уделено Украине​​​... сейчас мы будем смотреть туда. Мы были сосредоточены на Иране, который теперь будет на (втором - прим. ред.) плане сказал Трамп

Ранее он подтвердил, что Вашингтон и Тегеран подпишут соглашение 19 июня.