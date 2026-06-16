Москва16 июнВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что после снижения напряженности вокруг Ирана основное внимание Вашингтона будет сосредоточено на украинском конфликте. Об этом он сообщил во время встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

По словам американского лидера, ранее приоритетом для США был иранский вопрос, однако теперь акценты смещаются.

Теперь особое внимание будет уделено Украине​​​... сейчас мы будем смотреть туда. Мы были сосредоточены на Иране, который теперь будет на (втором - прим. ред.) плане

сказал Трамп

Ранее он подтвердил, что Вашингтон и Тегеран подпишут соглашение 19 июня.