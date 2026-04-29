В Вашингтоне забыли об Украине из-за Ирана Politico: из-за Ирана в Белом доме забыли, когда последний раз обсуждали Украину

Москва29 апр Вести.Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа затрудняются сказать, когда в последний раз в Белом доме обсуждался вопрос переговоров по Украине. Причина в том, что ключевые участники процесса украинского урегулирования сейчас полностью поглощены иранским направлением. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.

В администрации (президента - прим. ред.) США некоторые помощники не смогли вспомнить, когда в последний раз поднималась тема мирных переговоров между Россией и Украиной пишет издание

По словам высокопоставленного источника в Белом доме, на которого ссылается Politico, Иран однозначно вышел на первое место среди приоритетов американского руководства. Собеседник издания добавил, что главные переговорщики Вашингтона по украинскому вопросу – спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер – большую часть времени уделяют именно иранскому направлению. Вместе с тем, по словам чиновника, определенные контакты с российскими и украинскими партнерами не прерываются.

Помимо этого, отметил собеседник издания, заинтересованность Трампа во взаимодействии с союзниками по НАТО по украинской проблематике снизилась на фоне раздражения позицией европейских партнеров, которые не поддержали американские действия против Ирана.

При этом второй сотрудник Белого дома призвал не торопиться с выводами относительно того, что Трамп не вернется к попыткам достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом после урегулирования ситуации с Ираном.

То, что он (Трамп - прим. ред.) сейчас не сосредоточен на этом, не означает, что это перестало быть важным приоритетом подчеркнул собеседник издания

С начала текущего года российская и украинская делегации при посредничестве США провели три раунда переговоров. Последняя встреча прошла в Женеве 17-18 февраля.