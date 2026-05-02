Москва2 мая Вести.Вопросы урегулирования конфликта на Украине перестали быть приоритетными для американского президента Дональда Трампа, уступив место ближневосточной повестке. Как сообщил изданию Politico источник в Белом доме, украинская тема фактически исчезла из текущих обсуждений.

Иран, безусловно, стал главным объектом внимания отметил собеседник издания

Сложившаяся ситуация привела к стагнации в дипломатических усилиях: как подтвердил другой европейский чиновник, работа по Украине "все застряло" и "нуждается в новом импульсе". Ключевые фигуры, ранее отвечавшие за этот трек, включая зятя президента Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа, на данный момент практически полностью сконцентрированы на иранском направлении. Эксперты подчеркивают, что конфликт в зоне Персидского залива и последовавшая за ним блокада Ормузского пролива оказывают прямое негативное воздействие на положение дел в Киеве.

Ранее отмечалось, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа затрудняются сказать, когда в последний раз в Белом доме обсуждался вопрос переговоров по Украине, так как ключевые участники процесса украинского урегулирования сейчас полностью поглощены иранским направлением.