Москва10 апрВести.Президент США Дональд Трамп пересмотрел свои жесткие требования к Тегерану, отказавшись от идеи принуждения Ирана к полной капитуляции.
Об этом пишет международный эксперт, обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.
По мнению колумниста, американский лидер устал от затянувшегося вооруженного конфликта и перестал настаивать на условиях безоговорочной сдачи позиций иранской стороной, которые он выдвигал в начале марта.
В статье говорится, что нынешняя позиция Трампа свидетельствует об отходе от первоначальных радикальных планов.
В публикации подчеркивается, что процесс выхода из конфликта для Вашингтона осложняется серьезными расхождениями в оценках итогов совместной военной кампании с Израилем.
Аналитик также добавил, что данная война изначально не имела четко проработанной стратегии достижения победы.
Ранее Трамп заявлял, что США и Иран в скором времени могут заключить сделку по урегулированию конфликта.