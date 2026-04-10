Washington Post: Трамп отказался от требования о капитуляции Ирана

В США заметили отмену одного из требований Трампа по Ирану

Москва10 апр Вести.Президент США Дональд Трамп пересмотрел свои жесткие требования к Тегерану, отказавшись от идеи принуждения Ирана к полной капитуляции.

Об этом пишет международный эксперт, обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

По мнению колумниста, американский лидер устал от затянувшегося вооруженного конфликта и перестал настаивать на условиях безоговорочной сдачи позиций иранской стороной, которые он выдвигал в начале марта.

В статье говорится, что нынешняя позиция Трампа свидетельствует об отходе от первоначальных радикальных планов.

В публикации подчеркивается, что процесс выхода из конфликта для Вашингтона осложняется серьезными расхождениями в оценках итогов совместной военной кампании с Израилем.

Аналитик также добавил, что данная война изначально не имела четко проработанной стратегии достижения победы.

Ранее Трамп заявлял, что США и Иран в скором времени могут заключить сделку по урегулированию конфликта.