В Иране заявили о смене стратегии США на "доблестный выход из войны"

Москва5 апр Вести.Представитель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности Ибрахим Резаи заявил, что США изменили свой стратегический подход к конфликту. По его словам, вместо планов по "разделу" исламской республики Вашингтон теперь нацелен на "доблестный выход из войны".

Это заявление прозвучало на фоне недавнего обращения Дональда Трампа, который сообщил о скором завершении операции и выводе американских сил из Ирана.

То, что сегодня можно наблюдать на поле боя, является изменением стратегии врага подчеркнул Резаи

Конфликт обострился 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль начали наносить массированные удары по иранским объектам, включая Тегеран. В ответ Иран атакует израильскую территорию и военные базы США на Ближнем Востоке. Трамп утверждает, что Вашингтон "очень близок к достижению своих целей".