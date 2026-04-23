Москва23 апрВести.Смена позиции президента США Дональда Трампа по вопросу переговоров с Ираном – это хорошая мина при плохой игре. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал журналист Сергей Строкань.
Так журналист объяснил позицию главы Белого дома, который угрожал Ирану новыми атаками в случае провала переговоров, но потом вдруг сменил гнев на милость.
Очень интересная интрига разворачивается вокруг вопроса о том, почему Трамп, который грозил Ирану в случае провала или неудачи переговоров после истечения вот этого срока перемирия, сменил вдруг гнев на милость и дал Ирану еще какое-то время. Ну, Трамп официально заявляет, что якобы иранское руководство расколото, якобы оно еще не вполне осознало всю сущность и масштаб этой проблемы, и он дает ему какое-то время. Ну, я думаю, что это, конечно, хорошая мина при плохой игрезаявил Строкань
Ранее Дональд Трамп заявил, что не торопит Тегеран в вопросе возвращения за стол переговоров с Вашингтоном.