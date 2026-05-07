Москва7 маяВести.Президент США Дональд Трамп на переговорах с Ираном не понимает, что Тегеран тоже хочет "сохранить лицо", сообщает издание Politico.
Источник издания уточнил, что Трамп "очень хочет" закончить конфликт на Ближнем Востоке.
Но иранцы пока отказываются дать ему [Трампу] то, что ему нужно, чтобы сохранить лицо и уйти. И он, похоже, не понимает, что им тоже нужно сохранить лицоподчеркнул источник
Другие источники Politico подтвердили, что иранцам важно сохранить лицо как по культурным, так и по внешнеполитическим причинам.
Между тем Трамп спрогнозировал, что конфликт между Тегераном и Вашингтоном скоро закончится. По его словам, большинство людей согласно, что США действуют на Ближнем Востоке правильно.