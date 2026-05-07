Politico: Трамп в переговорах не понимает, что Иран тоже хочет "сохранить лицо"

Politico: Трамп в переговорах игнорирует потребность Ирана "сохранить лицо" Politico: Трамп в переговорах не понимает, что Иран тоже хочет "сохранить лицо"

Москва7 мая Вести.Президент США Дональд Трамп на переговорах с Ираном не понимает, что Тегеран тоже хочет "сохранить лицо", сообщает издание Politico.

Источник издания уточнил, что Трамп "очень хочет" закончить конфликт на Ближнем Востоке.

Но иранцы пока отказываются дать ему [Трампу] то, что ему нужно, чтобы сохранить лицо и уйти. И он, похоже, не понимает, что им тоже нужно сохранить лицо подчеркнул источник

Другие источники Politico подтвердили, что иранцам важно сохранить лицо как по культурным, так и по внешнеполитическим причинам.

Между тем Трамп спрогнозировал, что конфликт между Тегераном и Вашингтоном скоро закончится. По его словам, большинство людей согласно, что США действуют на Ближнем Востоке правильно.