Трамп заявил об отмене ударов по Ирану ради достижения соглашения с ним

Трамп отменил "мощные удары" по Ирану при условии скорейшего заключения сделки Трамп заявил об отмене ударов по Ирану ради достижения соглашения с ним

Москва2 авг Вести.Американский лидер Дональд Трамп отменил планировавшиеся атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании конфликта. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

При этом президент США подчеркнул, что соглашение должно быть достигнуто в "максимально сжатые сроки".

Я согласился… отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку написал Трамп

Трамп​​​ также отметил, что контуры возможной сделки с Тегераном включают в себя открытие Ормузского пролива и отказ от ядерного оружия.

Иран и другие ближневосточные страны только что попросили нас воздержаться от любой атаки, поскольку согласованы контуры сделки​​​. Она будет включать немедленное, полное и тотальное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана отметил американский лидер

Ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел 1 августа телефонный разговор с Трампом, в ходе которого выразил опасения по поводу планов президента США нанести масштабные удары по Ирану. По данным Axios, принц призвал главу Белого дома снизить напряженность и воздержаться от атак на Иран.