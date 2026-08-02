Москва2 авгВести.Американский лидер Дональд Трамп отменил планировавшиеся атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании конфликта. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.
При этом президент США подчеркнул, что соглашение должно быть достигнуто в "максимально сжатые сроки".
Я согласился… отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделкунаписал Трамп
Трамп также отметил, что контуры возможной сделки с Тегераном включают в себя открытие Ормузского пролива и отказ от ядерного оружия.
Иран и другие ближневосточные страны только что попросили нас воздержаться от любой атаки, поскольку согласованы контуры сделки. Она будет включать немедленное, полное и тотальное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Иранаотметил американский лидер
Ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел 1 августа телефонный разговор с Трампом, в ходе которого выразил опасения по поводу планов президента США нанести масштабные удары по Ирану. По данным Axios, принц призвал главу Белого дома снизить напряженность и воздержаться от атак на Иран.