Саудовский кронпринц предупредил Трампа об опасности ударов по Ирану Саудовский кронпринц выразил Трампу опасения по поводу планов ударов по Ирану

Москва2 авг Вести.Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел 1 августа телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого выразил опасения по поводу планов Трампа нанести масштабные удары по Ирану, сообщает издание Axios.

Саудиты выразили опасения и попросили прояснить план действий приводит издание слова неназванного чиновника США

Другой источник уточнил, что Мухаммед бен Салман призвал Трампа снизить напряженность и воздержаться от нанесения ударов.

По сведениям еще одного источника, представители Катара провели 1 августа переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и представителями Омана в попытке заключить соглашение об открытии Ормузского пролива. Сторонам удалось достичь прогресса, но пока не совсем ясно, достаточно ли это для снижения градуса напряженности.

Между тем Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, стороны обсудили обстановку в регионе.

Аракчи предупредил Аль Сауда, что любая агрессия США и Израиля в адрес Ирана, а также помощь Израилю и США со стороны стран Ближнего Востока встретят решительный ответ Ирана.