Москва2 авгВести.Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел 1 августа телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого выразил опасения по поводу планов Трампа нанести масштабные удары по Ирану, сообщает издание Axios.
Саудиты выразили опасения и попросили прояснить план действийприводит издание слова неназванного чиновника США
Другой источник уточнил, что Мухаммед бен Салман призвал Трампа снизить напряженность и воздержаться от нанесения ударов.
По сведениям еще одного источника, представители Катара провели 1 августа переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и представителями Омана в попытке заключить соглашение об открытии Ормузского пролива. Сторонам удалось достичь прогресса, но пока не совсем ясно, достаточно ли это для снижения градуса напряженности.
Между тем Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, стороны обсудили обстановку в регионе.
Аракчи предупредил Аль Сауда, что любая агрессия США и Израиля в адрес Ирана, а также помощь Израилю и США со стороны стран Ближнего Востока встретят решительный ответ Ирана.