Иравани: Трамп должен воздержаться от угроз в адрес Ирана

Постпред Ирана: Трамп должен воздержаться от постоянных угроз в адрес Ирана Иравани: Трамп должен воздержаться от угроз в адрес Ирана

Москва10 июн Вести.Президент США Дональд Трамп должен воздержаться от постоянных угроз в адрес Ирана, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, сообщает ТАСС.

Иран не ведет переговоры под угрозой применения к нему силы, отметил Иравани.

Президент США должен воздерживаться от своих постоянных угроз в адрес Ирана, в том числе от угрозы применения силы, которая озвучена сегодня приводит ТАСС слова Иравани

Трамп сообщил, что США собираются возобновить атаки на Иран после того, как над Ормузским проливом сбит американский вертолет.

Трамп также отметил, что Иран затянул переговоры с США по мирному соглашению и теперь пришла пора "расплачиваться за это".