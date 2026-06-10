Москва10 июн Вести.Соединенные Штаты планируют возобновить атаки на Иран после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп пообещал "очень жесткие" удары по Ирану и уточнил, что сильный удар будет нанесен в ближайшее время.

Мы возобновим бомбардировки. У нас есть на это право. Они сбили наш вертолет заявил президент США

9 июня стало известно, что ударный вертолет американских сухопутных сил AH-64 Apache потерпел крушение близ Ормузского пролива на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что вертолет сбил Иран и анонсировал ответный удар. Тегеран через посредников передал, что рассматривает произошедшее как "непредумышленный инцидент, вызванный напряженностью в регионе".

Позже телеканал CNN со ссылкой на анонимных должностных лиц в Белом доме сообщил, что вертолет был уничтожен иранским беспилотником-камикадзе. Экипаж вертолета, состоящий из двух человек, был успешно эвакуирован.

В полночь 10 июня Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале ударов по территории Ирана.