Al Arabiya узнал позицию Ирана по инциденту с вертолетом США в районе Ормуза Al Arabiya: Иран считает ЧП с вертолетом США Apache непредумышленным инцидентом

Москва10 июн Вести.Иранские военные не планировал сбивать американский вертолет Apache в районе Ормузского пролива, утверждают источники Al Arabiya.

По словам собеседников телеканала, Тегеран через посредников передал, что рассматривает произошедшее как "непредумышленный инцидент, вызванный напряженностью в регионе".

При этом Иран не отказывается от диалога с США и продолжает придерживаться дипломатического подхода.

Утром 9 июня стало известно о крушении ударного вертолета американских Военно-воздушных сил AH-64 Apache недалеко от Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что вертолет был сбит иранскими военными, и пообещал ответные меры.

Впоследствии с главой Белого дома пообщались журналисты The Wall Street Journal. Тогда же газета написала об изменении позиции американского лидера.

В интервью он назвал инцидент незначительным, что это "не было такой уж большой проблемой", и "с летчиком все в порядке".