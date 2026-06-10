Москва10 июнВести.Иранские военные не планировал сбивать американский вертолет Apache в районе Ормузского пролива, утверждают источники Al Arabiya.
По словам собеседников телеканала, Тегеран через посредников передал, что рассматривает произошедшее как "непредумышленный инцидент, вызванный напряженностью в регионе".
При этом Иран не отказывается от диалога с США и продолжает придерживаться дипломатического подхода.
Утром 9 июня стало известно о крушении ударного вертолета американских Военно-воздушных сил AH-64 Apache недалеко от Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что вертолет был сбит иранскими военными, и пообещал ответные меры.
Впоследствии с главой Белого дома пообщались журналисты The Wall Street Journal. Тогда же газета написала об изменении позиции американского лидера.
В интервью он назвал инцидент незначительным, что это "не было такой уж большой проблемой", и "с летчиком все в порядке".