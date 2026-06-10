Аракчи: иранские ВС не оставят новую атаку США без ответа

МИД Ирана отреагировал на новые удары армии США по территории страны Аракчи: иранские ВС не оставят новую атаку США без ответа

Москва10 июн Вести.Армия Ирана будет отвечать на любые нападения или угрозы. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Он также призвал американских военных покинуть Ближний Восток.

Несмотря на свои поражения на поле боя, США решили проверить нашу решимость. Наши мощные вооруженные силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу. Покиньте наш регион, если хотите оставаться в безопасности. История Персидского залива полна страниц, повествующих о печальных судьбах чужаков, вторгавшихся сюда написал Аракчи в соцсети X

Утром 9 июня выполнявший патрулирование вертолет огневой поддержки Сухопутных сил США AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива.

Телеканал CNN распространил информацию, что причиной происшествия стала атака иранским ударным беспилотником Shahed.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "должны по необходимости ответить на эту атаку".

Позднее в интервью The Wall Street Journal глава Белого дома назвал ЧП с вертолетом Apache "небольшой проблемой", отметив что летчик не пострадал.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что Тегеран через международных посредников передал, что рассматривает произошедшее как "непредумышленный инцидент, вызванный напряженностью в регионе".

В полночь 10 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило начало ответных ударов по Ирану после инцидента с Apache.

Американские военные нанесли удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) Исламской Республики, а также по радарным установкам в районе Ормузского пролива.