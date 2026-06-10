"Небольшая проблема": Трамп о сбитом Ираном вертолете США Apache Трамп назвал атаку Ирана на вертолет США Apache "небольшой проблемой"

Москва10 июн Вести.Президент США Дональд Трамп после обещания ответить Ирану за сбитый над Ормузским проливом американский вертолет AH-64 Apache заявил, что это была "небольшая проблема".

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, взявшая телефонное интервью у американского лидера.

Трамп попытался преуменьшить значение инцидента с вертолетом, заявив, что это "небольшая проблема", и подчеркнул, что "с пилотом все в порядке" говорится в публикации издания

Во вторник, 9 июня, стало известно о крушении ударного вертолета военно-воздушных сил США AH-64 Apache в районе Ормузского пролива.

После этого хозяин Белого дома обвинил Иран в атаке на воздушное судно и пообещал ответные меры. По словам американского лидера, оба пилота вертолета не пострадали.

В свою очередь, глава МИД Ирана Ирана Аббас Аракчи призвал все иностранные силы покинуть районы, находящиеся рядом с иранской территорией, во избежание несчастных случаев.

Как утверждают источники Al Arabiya, Тегеран не планировал сбивать американский вертолет, власти Исламской Республики не отказываются от диалога с Вашингтоном и продолжают придерживаться дипломатического подхода.