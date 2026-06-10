Москва10 июнВести.Президент США Дональд Трамп после обещания ответить Ирану за сбитый над Ормузским проливом американский вертолет AH-64 Apache заявил, что это была "небольшая проблема".
Об этом пишет газета The Wall Street Journal, взявшая телефонное интервью у американского лидера.
Трамп попытался преуменьшить значение инцидента с вертолетом, заявив, что это "небольшая проблема", и подчеркнул, что "с пилотом все в порядке"говорится в публикации издания
Во вторник, 9 июня, стало известно о крушении ударного вертолета военно-воздушных сил США AH-64 Apache в районе Ормузского пролива.
После этого хозяин Белого дома обвинил Иран в атаке на воздушное судно и пообещал ответные меры. По словам американского лидера, оба пилота вертолета не пострадали.
В свою очередь, глава МИД Ирана Ирана Аббас Аракчи призвал все иностранные силы покинуть районы, находящиеся рядом с иранской территорией, во избежание несчастных случаев.
Как утверждают источники Al Arabiya, Тегеран не планировал сбивать американский вертолет, власти Исламской Республики не отказываются от диалога с Вашингтоном и продолжают придерживаться дипломатического подхода.