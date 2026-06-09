Москва9 июн Вести.Все иностранные силы, находящиеся рядом с иранской территорией, должны быть выведены из этих зон во избежание несчастных случаев. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за собственных человеческих ошибок, происшествий и потенциального риска попадания под перекрестный огонь написал он в соцсети Х

Глава МИД Ирана подчеркнул, что для снижения риска происшествий "лучшим решением для них будет покинуть эту зону".

Мы предпочитаем язык дипломатии, но готовы говорить и на других языках заключил Аракчи

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что иранские военные сбили американский разведывательно-ударный вертолет Apache, пообещав "ответить на эту атаку".

В понедельник, 8 июня, Израиль и Иран обменялись ударами, после чего Тегеран объявил о прекращении военной операции, одновременно с этим пригрозив более жесткими действиями в случае израильской агрессии на юге Ливана.