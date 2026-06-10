Москва10 июн Вести.Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Аракчи призвал США вывести своих военнослужащих из ближневосточных стран. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Наши вооруженные силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности написал Аракчи

Ранее Аракчи заявил, что все иностранные силы, находящиеся рядом с иранской территорией, должны быть выведены из этих зон во избежание несчастных случаев.