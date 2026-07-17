Иран заявил, что все военные базы США в регионе могут стать мишенями

Иран пригрозил полным уничтожением американских баз на Ближнем Востоке Иран заявил, что все военные базы США в регионе могут стать мишенями

Москва17 июл Вести.Если атаки США продолжатся в течение следующих двух-трех дней, Иран перейдет от фазы сдерживания к прямому уничтожению американских военных. Об этом заявил иранский государственный деятель, секретарь Совета политической целесообразности и экс-глава КСИР Мохсен Резайи.

Он отметил, что Вашингтон должен понимать, что истощающая стратегия "войны и переговоров" зашла в тупик.

Вооруженные силы Исламской Республики Иран выйдут из стадии сдерживания и возмездия и перейдут к фазе “наступления и полного уничтожения”, так что американские базы и солдаты за пределами политических границ станут объектом преследования и прямой мишени сказал Резайи в эфире иранского телевидения Tasnim

Ранее армия Исламской Республики нанесла удары с помощью дронов по месту базирования военной авиации Соединенных Штатов в Бахрейне.