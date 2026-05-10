Иран пригрозил врагам "новыми линиями фронта" в случае продолжения атак Армия Ирана: война для врага придет с самых неожиданных направлений

Москва10 мая Вести.Иран пригрозил расширить зону боевых действий, если США и Израиль продолжат наносить удары по Исламской Республике. Об этом сообщил представитель армии Республики Мохаммад Акраминия.

Он отметил, что Тегеран в ответ применит новые военные технологии и использует иную тактику боевых действий.

Война придет в такие места, которые враг не мог предвидеть и учесть в своих планах передает слова представителя армии агентство Tasnim

Ранее в КСИР заявили, что, в случае любого нападения на иранские суда, Исламская Республика нанесет удар по кораблям и одному из центров США в регионе. Сейчас Тегеран использует "москитный флот" для контроля над Ормузским проливом.