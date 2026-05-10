Москва10 маяВести.Иран пригрозил расширить зону боевых действий, если США и Израиль продолжат наносить удары по Исламской Республике. Об этом сообщил представитель армии Республики Мохаммад Акраминия.
Он отметил, что Тегеран в ответ применит новые военные технологии и использует иную тактику боевых действий.
Война придет в такие места, которые враг не мог предвидеть и учесть в своих планахпередает слова представителя армии агентство Tasnim
Ранее в КСИР заявили, что, в случае любого нападения на иранские суда, Исламская Республика нанесет удар по кораблям и одному из центров США в регионе. Сейчас Тегеран использует "москитный флот" для контроля над Ормузским проливом.