Financial Times рассказала о "москитном флоте" Ирана, который контролирует Ормуз FT: Иран контролирует Ормузский пролив с помощью "москитного флота"

Москва9 мая Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана осуществляет контроль над Ормузским проливом с помощью "москитного флота" - большой группы быстроходных катеров, которые являются копиями британских скоростных лодок, сообщила газета Financial Times (FT).

Журналисты отмечают, что КСИР комбинирует применение катеров с ракетными обстрелами и ударами беспилотников, благодаря чему Ирану удается эффективно действовать на море и "сохранять мертвую хватку на мировых энергетических рынках".

При этом сами катера рассредоточены и прячутся в бухтах, пещерах и тоннелях вдоль всего южного побережья Исламской Республики.

Сотни быстроходных ударных катеров "москитного флота" [Ирана] застыли в готовности к действию. По сигналу они роем устремляются в Ормузский пролив, досаждая кораблям [США] и демонстрируя способность Ирана контролировать этот критически важный узкий проход говорится в публикации

Ранее агентство Fars заявило, что между Исламской Республикой и Соединенными Штатами идут спорадические столкновения в Ормузском проливе.