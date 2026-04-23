Москва23 апр Вести.Более 30 быстроходных катеров, принадлежащих Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, проследовали в акватории недалеко от Ормузского пролива, блокаду которого ранее организовали подразделения американского Военно-морского флота.

Спутниковые изображения этих судов, следующих по упомянутому водному маршруту, распространяются в социальных сетях, в частности, их в своем канале в мессенджере "МАКС" опубликовал журналист Владимир Соловьёв.

написал Соловьёв

Ранее издание The New York Times сообщало, что Иран располагает целой флотилией малых, быстрых и маневренных катеров, которые находятся под управлением Корпуса стражей исламской революции. Эти суда, оснащенные ракетными установками, пулеметами и беспилотниками, представляют собой серьезную угрозу для ВМС США в этом регионе. Издание назвало их "москитным флотом".

22 апреля агентство Bloomberg сообщило, что за сутки организованную американцами блокаду Ормузского пролива прорвали как минимум 34 связанных с Ираном танкера и газовоза.