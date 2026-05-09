КСИР: Иран нанесет массированный ответный удар в случае нападения на его суда

Москва9 мая Вести.Иранская сторона ответит массированным ударом в случае нападения на ее суда. Такое предупреждение распространило командование ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как отмечается, целью может стать одна из американских баз на Ближнем Востоке.

Любая атака на иранские нефтяные танкеры и торговые суда приведет к массированному удару по одной из американских баз в регионе и вражеским кораблям говорится в заявлении командования в соцсети X

Ранее сообщалось, что КСИР осуществляет контроль над Ормузским проливом с помощью "москитного флота" - большой группы быстроходных катеров, которые являются копиями британских скоростных лодок. Как выяснили в Financial Times, КСИР комбинирует применение катеров с ракетными обстрелами и ударами беспилотников.