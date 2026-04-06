ВС Ирана ответят на удары по гражданским объектам атаками вдвое мощнее

Москва6 апр Вести.В случае атак на гражданские объекты на территории Ирана ответные удары по противнику, будут в два раза мощнее, заявили в Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики.

Таким образом иранское командование предупредило о готовности военных к более решительным мерам в случае намеренной внешней агрессии в отношении объектов гражданской инфраструктуры.

Любое нападение на эти цели встретит двойной ответ со стороны армии Исламской Республики приводит ТАСС фрагмент комментария Генштаба иранских ВС

Ранее представители Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) призвали готовиться к изменению режима прохода через Ормузский пролив.

Американский телеканал CNN сообщал, что Тегеран предлагает танкерам обеспечить их безопасный транзит через данный водный путь при условии, что сделки по продаже нефти будут проводиться в китайских юанях.