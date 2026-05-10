КСИР: Иран атакует один из центров США в регионе в случае нападения на свои суда

Москва10 мая Вести.В случае любого нападения на иранские суда Исламская Республика нанесет удар по кораблям и одному из центров США в регионе. Об этом говорится в заявлении командования военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) в соцсети Х.

Как сообщил накануне посол России в Иране Алексей Дедов, напряженность в отношениях между Тегераном и Вашингтоном сохраняется.

Последствием любой агрессии против нефтяных танкеров и торговых судов Исламской Республики Ирана будет мощная атака против одного из центров США в регионе и вражеских кораблей говорится в сообщении

Ранее президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, назвав его мудрым и дальновидным политиком. Российский президент подчеркнул, что с Лариджани можно было выстраивать конструктивный диалог.