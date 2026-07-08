США нанесли удары по 60 катерам Ирана в Ормузском проливе CENTCOM: США ударили по 60 иранским катерам в Ормузском проливе

Москва8 июл Вести.США атаковали более 60 катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

В целом, США нанесли удары по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), командным пунктам, береговым радарам, противокорабельным ракетным системам и более чем 60 катерам КСИР в Ормузском проливе и прилегающих районах, чтобы "ослабить возможности Ирана продолжать атаки на международное судоходство через международный торговый коридор".

В ночь на 8 июля США начали серию авиаударов по Ирану. Взрывы прогремели на иранских островах Харк и Кешм, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге страны.

Иранский телеканал Press TV сообщал о нескольких пострадавших при атаках США.

По сведениям американского телеканала NBC, новые удары США по Ирану оказались более масштабными по сравнению с предыдущими.

Вашингтон называет серию атак ответом на удары Ирана по судам в Ормузском проливе. При этом США намерены продолжить переговоры с Ираном по урегулированию конфликта, написала газета The Wall Street Journal.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади подчеркнул, что удары США по Ирану являются нарушением первого и второго пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании.