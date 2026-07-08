США завершили удары по целям в Иране, поражено более 80 целей

США завершили удары по целям в Иране США завершили удары по целям в Иране, поражено более 80 целей

Москва8 июл Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о завершении нового раунда ударов по иранским объектам, сообщает пресс-служба командования в социальной сети X.

В заявлении указано, что атаки были направлены на более чем 80 целей в ответ на недавние атаки Ирана на торговые суда, проходившие через Ормузский пролив.

CENTCOM завершил новый раунд наступательных ударов по Ирану говорится в сообщении

Как уточняется в публикации, Вооруженные силы США нанесли удары по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), сетям командования и контроля, береговым радарам, противокорабельным ракетам, а также более чем 60 небольшим катерам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), находившимся в проливе и в его окрестностях.

CENTCOM подчеркнуло, что основная цель этих действий заключалась в лишении Ирана возможности атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.

В ночь на 8 июля CENTCOM подтвердило, что США нанесли серию мощных ударов по Ирану. Взрывы прогремели на иранских островах Кешм и Харк в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге Ирана.