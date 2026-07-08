На иранских островах Кешм и Харк вновь произошли взрывы

Взрывы вновь прозвучали на иранских островах Кешм и Харк На иранских островах Кешм и Харк вновь произошли взрывы

Москва8 июл Вести.Серия взрывов повторно произошла на острове Кешм на юге Ирана и острове Харк, расположенном в северной части страны. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Более подробной информации пока не приводится.

Сообщения о возобновлении взрывов на острове Кешм говорится в материале

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что США нанесли серию мощных ударов по Ирану. Взрывы прогремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге Ирана.

Как заявил высокопоставленный представитель администрации США, Вашингтон продолжит наносить крупные удары по Ирану еще в течение некоторого времени.