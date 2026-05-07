Москва7 маяВести.Взрывы прогремели рядом с портовым городом Бендер-Аббас. Об этом сообщают иранские агентства Fars и Mehr.
Также есть данные, что в Ормузском проливе атаке подвергся остров Кешм, входящий в состав одноименной иранской провинции.
Несколько минут назад жители Бандар-Аббаса услышали несколько звуков, похожих на взрывы, недалеко от городаговорится в материалах
Ранее доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков выразил мнение, что угрозы Соединенных Штатов в адрес Ирана очевидно переоценены и не приносят результатов.