Иранские СМИ сообщили о взрывах вблизи города Бендер-Аббас и на острове Кешм

Вблизи Бендер-Аббас и на острове Кешм в Иране прогремели взрывы Иранские СМИ сообщили о взрывах вблизи города Бендер-Аббас и на острове Кешм

Москва7 мая Вести.Взрывы прогремели рядом с портовым городом Бендер-Аббас. Об этом сообщают иранские агентства Fars и Mehr.

Также есть данные, что в Ормузском проливе атаке подвергся остров Кешм, входящий в состав одноименной иранской провинции.

Несколько минут назад жители Бандар-Аббаса услышали несколько звуков, похожих на взрывы, недалеко от города говорится в материалах

Ранее доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков выразил мнение, что угрозы Соединенных Штатов в адрес Ирана очевидно переоценены и не приносят результатов.