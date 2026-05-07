Москва7 мая Вести.Угрозы Соединенных Штатов в адрес Ирана очевидно переоценены и не приносят результатов. Об этом информационной службе "Вести" заявил доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

По словам эксперта, для США было бы выгоднее предложить конструктивную и равную переговорную позицию.

Угрозы Ирану, мне кажется, очевидно выглядят слишком переоцененными. То есть Иран за уже более чем два месяца конфликта доказал, что это, в общем, самостоятельная страна, самостоятельно принимает решение, и какого бы то ни было рода давление в отношении Ирана использовать абсолютно бессмысленно. И, как мне кажется, опять же, Соединенные Штаты в нынешних условиях должны быть максимально заинтересованы в выстраивании переговорного процесса на равных условиях. Но ни в коем случае не используя так называемый метод кнута и пряника, потому что угрозы в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов, ну, в общем, как показывает практика, не приносят результатов заявил Чирков

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты дали Ирану неделю на подписание мирного предложения Вашингтона.