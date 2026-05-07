Москва7 мая Вести.США и Иран вряд ли подпишут долгосрочный мирный договор. Такое мнение ИС "Вести" озвучил научный сотрудник центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Он добавил, что максимум, чего могут достичь страны, – временная заморозка конфликта.

Возможна некая временная заморозка между США и Ираном, а в заключении мирного договора в ближайшее время на какой-то долгосрочный период я, честно говоря, сомневаюсь, потому что опыт предыдущей войны 2025 года показывал, что временный мир использовался обеими сторонами для наращивания запасов вооружений. И если будет какое-то перемирие, то тоже это будет неокончательно, и я думаю, мы увидим следующий этап этой войны