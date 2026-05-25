Эксперт раскрыл, будет ли подписан договор между Ираном и США в ближайшее время

Москва25 мая Вести.Соединенные Штаты Америки и Иран заключат соглашение с друг с другом, которое позволит странам временно отдохнуть от конфликта. Такое мнение ИС "Вести" выразил президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, РАНХиГС и МГИМО Мурад Садыгзаде.

Он обратил внимание, Вашингтон и Тегеран поняли, что решить вопрос по ядерному досье "они не могут". Именно поэтому страны стремятся подписать "рамочное соглашение", которое позволит им продлить режим прекращения огня.

Определенное рамочное соглашение будет подписано, оно не принесет прочного и стабильного мира, оно не принесет урегулирование всех конфликтов и противоречий между Тегераном и Вашингтоном, но оно даст временную, скажем так, возможность для администрации Трампа взять передышку, потому что все-таки внутреннее давление очень сильное. Сейчас Трампу нужно что-нибудь срочно на внешнеполитической арене сделать успешное, чтобы окончательно не проиграть промежуточные выборы сказал Садыгзаде

Ранее сообщалось, что Иран и США выработали рамочный меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня на 60 дней. Стороны также договорились, что после подписания документа судоходство в Ормузском проливе будет восстановлено за 30 дней.