Telegraph: Трамп и Хаменеи пока не подписали рамочное соглашение США и Ирана

Москва25 мая Вести.Рамочное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Ираном еще не получило окончательного одобрения от президента США Дональда Трампа и верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

В материале говорится, что несмотря на достижение широкой рамочной договоренности, ее окончательное утверждение руководством обеих стран еще не получено.

По информации собеседника издания, этот процесс может занять "не один день".

Согласно данным источника из Персидского залива, все региональные лидеры призвали Трампа согласиться на предложение о прекращении огня с целью стабилизации ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран и США выработали рамочный меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня на 60 дней, стороны условились, что после подписания документа судоходство в Ормузском проливе будет восстановлено за 30 дней.