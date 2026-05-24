Fars: в мирном соглашении не будет пункта о полном открытии Ормузского пролива

Иран вопреки словам Трампа не откажется от контроля над Ормузским проливом Fars: в мирном соглашении не будет пункта о полном открытии Ормузского пролива

Москва24 мая Вести.Потенциальное мирное соглашение между Ираном и США не предусматривает полного открытия Ормузского пролива, передает агентство Fars.

Подчеркивается, что анонсированные ранее президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом подробности сделки являются "неполными и не соответствуют действительности".

Вместе с этим агентство добавило, что Тегеран согласился вернуть правила судоходства в проливе, существовавшие в период до начала конфликта в конце февраля 2026 года, но "это никоим образом не означает свободного прохода, как было до войны".

Управление проливом, определение маршрута, времени, способа прохода и выдача разрешений останутся исключительно под контролем и по усмотрению Исламской Республики Иран. Поэтому заявление Трампа в этом отношении является неполным и не соответствует действительности следует из материала

23 мая Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласовано. По утверждению главы Белого дома, в рамках возможного соглашения предусмотрено открытие Ормузского пролива.

В свою очередь, журналист интернет-портала Axios Барак Равид утверждает, что посредники, которые участвуют в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, могут обнародовать текст одностраничного рамочного соглашения в воскресенье, 24 мая.