Москва24 мая Вести.Ситуация в Ормузском проливе не сможет полностью вернуться к состоянию, в котором была до начала войны США и Израиля против Ирана, заявило агентство Tasnim со ссылкой на информацию, полученную корреспондентом.

О том, что ситуация не вернется к довоенному состоянию, свидетельствуют детали предварительного возможного соглашения между Ираном и США, пишут журналисты.

По поступающим сведениям, статус Ормузского пролива к довоенному не вернется резюмировало агентство

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что судоходство в Ормузском проливе будет восстановлено в рамках готовящегося соглашения с Ираном.

До этого газета The Washington Times писала, что Вашингтон и Тегеран готовятся объявить о завершении работы над проектом мирного соглашения до конца дня 24 мая.