Москва25 мая Вести.Иран готов разблокировать Ормузский пролив для США, но только на своих условиях. Об этом ИС "Вести" заявил политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

По словам эксперта, Иран продолжает контролировать ситуацию и имеет в своем арсенале множество рычагов воздействия, но пока их не использует.

Действительно, иранцы готовы торговаться по этому поводу. Те, кто проходят через Ормузский пролив, дружественные для Ирана страны, прежде всего речь идет о России и Китае, они никаких вопросов здесь не испытывают, поэтому никто ни за что ничего не платит, как раньше проходили через Ормузский пролив, так и проходят. Дело касается прежде всего арабских монархий некоторых, в частности ОАЭ, а также европейских стран, которые попали под удар…То есть у них остается в инструментариях очень много рычагов воздействия, которых американцы боятся, если иранцы будут их использовать. Поэтому сейчас иранцы и так себя ведут достаточно очень, скажем так, гордо. Если вы не собираетесь с нами идти на какой-то компромисс, значит, Ормузский пролив и дальше будем блокировать. Если вы уж хотите с нами реально о чем-то договариваться, пожалуйста, Ормузский пролив мы разблокируем, но на наших условиях отметил Ибрагимов

Востоковед также добавил, что заявления американского лидера Дональда Трампа о бесплатном проходе через пролив являются лишь плодом его воображения, ведь иранцы отступать не собираются.

Ранее Ибрагимов рассказал, что США могут объявить о победе над Ираном, но не закончить войну и вернуться на Ближний Восток после передышки. При этом он указал, что в этом случае президент США Дональд Трамп будет сильно рисковать своей репутацией.