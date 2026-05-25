Ибрагимов: США могут объявить о победе над Ираном, но не закончить войну Ибрагимов: США могут выдумать победу над Ираном, чтобы сделать передышку

Москва25 мая Вести.США могут заявить о своей выдуманной победе в конфликте с Ираном и уйти оттуда, но это негативно отразится на репутации американского президента Дональда Трампа. Кроме того, конфликт может получить дальнейшее развитие. Об этом ИС "Вести" заявил политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Он предположил, что США могут сделать передышку, а затем с новыми силами вернуться на Ближний Восток.

Могут, конечно. Только вопрос заключается в том, что все-таки Трампу очень сильно в Америке самой будет прилетать от своих же однопартийцев, я уже не говорю про психопатов-демократов. Но тем не менее, конечно же, всем будет понятно, что о победе здесь и речи быть не может. Или же они могут сейчас все прекратить разом, объявить о своей какой-то победе, как это было, например, в июне прошлого года… а потом через некоторое время опять вернуться к этому вопросу, поднакопить силы и ударить отметил Ибрагимов

Он также напомнил заявления иранских властей о готовности республики к новому витку эскалации.

Иранцы, на самом деле, никаких иллюзий не питают. Они уверены, что все равно война будет. И причем неважно, Трамп ее объявит или какой-то другой президент, например, там через три-четыре года, потому что Трамп оказался тем президентом, который заложил на практике момент, связанный с тем, что американцы отныне могут воевать с Ираном. Раньше это сложнее себе было представить, а сейчас они это уже могут сделать на практике. Поэтому никаких иллюзий Тегеран в этом смысле слова в отношении Америки и Запада в целом не питает пояснил востоковед

Ранее Ибрагимов рассказал, что Трамп ошеломлен позицией Ирана в переговорах с США. Он был уверен, что после ликвидации бывшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, иранский карточный домик рухнет, однако оказалось совсем наоборот.