Москва25 мая Вести.Чем дольше Иран стоит на своем, тем сильнее его позиция и принципиальность на переговорах с США. Для американского лидера Дональда Трампа эта стойкость оказалась неожиданной. Об этом ИС "Вести" заявил политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

По словам эксперта, американский лидер Дональд Трамп был уверен, что после ликвидации бывшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, иранский карточный домик рухнет, однако оказалось совсем наоборот.

Просто иранцы хотят показать американцам свою принципиальность, что они не собираются как бы склонять свою голову в этом вопросе. Кстати говоря, эта позиция себя оправдывает. Ведь чем дольше иранцы стоят на своих позициях и не уступают по своим же выдвинутым условиям, тем сильнее их же переговорная позиция в контексте вот этих самых переговоров в Америке. Поэтому Трамп и так, на самом деле, в ошеломительном состоянии находится, просто виду не подает. Он говорит: я не ожидал, что они будут сопротивляться. Он думал, что убили Али Хаменеи и все, и как бы на этом весь иранский карточный домик рассыплется в два счета. Он говорил, что это колос на глиняных ногах, а оказался, это очень даже стальной человечек, который готов и дальше отстаивать свои позиции, потому что вопрос жизни и смерти пояснил Ибрагимов

Ранее он рассказал, что США будут пытаться парализовать экономику Ирана. Но даже при полной блокаде иранское общество продолжит демонстрировать сплоченность, а элиты будут сохранять монолитность.