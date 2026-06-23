Галибаф: управление Ормузом никогда не вернется к довоенному состоянию

Галибаф заявил, что управление Ормузом не вернется к состоянию до войны с США Галибаф: управление Ормузом никогда не вернется к довоенному состоянию

Москва23 июн Вести.Иран будет контролировать Ормузский пролив, но управление над ним никогда не вернется к состоянию до конфликта с США. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.

Он сделал акцент на том, что Тегеран будет осуществлять контроль над проливом в соответствии с международными законами.

Всем следует знать, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к тому состоянию, в котором оно было до войны цитирует Галибафа агентство IRNA

Он также подчеркнул, что Исламская Республика дала согласие на организацию канала связи по вопросу прохода судов через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, охарактеризовал обстановку в Ормузском проливе как "хорошую". По словам американского лидера, пролив "полностью открыт" для судоходства.