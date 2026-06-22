Трамп заявил, что доволен обстановкой в Ормузском проливе

Трамп считает, что Ормузский пролив "полностью открыт" Трамп заявил, что доволен обстановкой в Ормузском проливе

Москва22 июн Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал обстановку в Ормузском проливе как "хорошую".

В беседе с представителями СМИ американский лидер подчеркнул, что пролив "полностью открыт" для судоходства.

У нас все очень хорошо относительно Ормузского пролива, вчера мы получили больше нефти, чем через него когда-либо проходило… Пролив полностью открыт сказал Трамп

В свою очередь, министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт отметил, что движение по Ормузскому проливу "вернулось на докризисный уровень".

Ранее глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил телеканалу Al Arabiya, что Иран не будет взимать плату с пересекающих Ормузский пролив судов в течение ближайших 60 дней.

До этого президент США утверждал, что если мирная сделка с Тегераном сорвется, то Вашингтон будет сам взимать пошлины в Ормузском проливе.